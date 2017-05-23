"Ощадбанк" запропонує систему, яка замінить санкційне 1С

Зараз майданчик тестується на трьох обласних управліннях банку.

Замінник 1С від «Ощадбанку» з'явиться за кілька місяців Андрій Пишний / Facebook

отрапило під санкції РНБО України,

Голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний повідомив, що держбанк має намір надати плащадку, яка замінить російське програмне забезпечення для бухгалтерів "1С", яке п

Зазначається, що державний "Ощадбанк" розробляє систему, орієнтовану на обслуговування малого та середнього бізнесу. Система являє собою просунутий інтернет-банкінг для представників МСБ.

Зараз ця система тестується на трьох обласних управліннях. В загальнонаціональну експлуатацію, за словами Пишного, вона буде запущена вже в найближчі кілька місяців.

"Наша система "Корплайт" має, в тому числі, модуль забезпечення бухгалтерського обліку. Тобто будучи нашим клієнтом, ви не просто зможете здійснювати перекази, ви можете вести свій фінансовий управлінський, бухгалтерський облік", – сказав банкір.

Таким чином, система дасть можливість обміну даними з бухгалтерськими системами, а також вести податковий облік. І вже до кінця 2017 року дозволить підприємцям піти від використання програмного забезпечення "1С", яке потрапило під санкції РНБО України.

За словами Пишного, всі системи "Ощадбанку" протягом останніх трьох років свідомо очищалися від зовнішнього небезпечного впливу, зокрема, російського. "Тому до такого рішення (санкції щодо російських компаній і продуктів) не просто готові, ми вже давно реалізували цю концепцію", – говорить він.

Нагадаємо, що, як заявив глава "Ощадбанку" Андрій Пишний в інтерв'ю DT.UA, фактор націоналізації "Приватбанку" не призведе до зміни пріоритетів у стратегії розвитку "Ощадбанку".

Читайте інтерв'ю голови "Ощадбанку" Андрія Пишного у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".