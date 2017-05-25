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ОПЕК продовжила угоду про скорочення видобутку нафти

25 травня в 18:06

Угоду продовжили ще на 9 місяців.

добыча нефти
ОПЕК збереже скорочення видобутку нафти
ukrnafta.com
Міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження угоди про скорочення рівня видобутку нафти на 9 місяців. Про це повідомляєBloomberg.

Аль-Марзук також підкреслив, що зберігаються особливі умови для Ірану, Лівії і Нігерії.

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Нагадаємо, міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди ще на дев'ять місяців.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.

За матеріалами: Газета.ру
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