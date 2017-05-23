ОПЕК хоче приєднання Єгипту та Туркменії до угоди щодо скорочення видобутку нафти

25 травня до картелю може приєднатися Екваторіальна Гвінея.

ОПЕК розширює свій вплив bloomberg.com

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявив, що розраховує на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди щодо скорочення видобутку нафти країн ОПЕК і не-ОПЕК, передає Bloomberg.

За його словами, дана угода "відкрита для участі інших країн".

Крім того, члени ОПЕК на зустрічі 25 травня обговорять входження в картель Екваторіальної Гвінеї одного з основних виробників нафти в тропічній Африці.

Генеральний секретар підкреслив, що він дуже оптимістичний у питанні продовження дії угоди щодо скорочення видобутку.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.