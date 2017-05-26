Облгази будуть платити за газорозподільні мережі - Гройсман

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Кабмін розробляє законопроект, яким буде запроваджено плату за користування мережами.

Облгази зобов'яжуть платити за газорозподільні мережі Урядовий портал Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін спільно з народними депутатами розробляє законопроект, який передбачає введення плати за користування газорозподільними мережами.

"Зміна в закон дозволить заборонити безкоштовне використання мереж, зараз робоча група з депутатами працює над цим. Необхідна підтримка закону, щоб це проголосувати", - підкреслив Гройсман.

Він додав, що користування мережами повинно відбуватися на платній основі, що компанії повинні інвестувати в безпеку мереж, але це не повинно призвести до збільшення плати за газ.

Раніше повідомлялося, що Кабмін доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловостідо 10 березня 2017 року укласти з компаніями-операторами (облгазами) регіональних газорозподільних мереж (ГРМ) договори на експлуатацію цих мереж, а також розірвати діючі договори.