Новий голова Нацбанку може бути призначений раніше осені – Порошенко

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Лідер держави не виключає призначення нового голови національного регулятора до відходу Верховної Ради на літні парламентські канікули.

Нацбанк України може отримати нового керівника раніше запланованого терміну Нацбанк України / Flickr

Новийможе бути призначений до відходу Верховної Ради на літні парламентські канікули, повідомив під час прес-конференції президент України Петро Порошенко.

"Я не виключаю, що це може статися і до літніх парламентських канікул, щоб ми не чекали осені. Думаю, що ця новина може бути достатньою", - повідомив журналістам голова держави.

В адміністрації президента розглядають кілька кандидатур на посаду голови НБУ замість Валерії Гонтарєвої, яка подала у відставку. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк говорив про те, що президент Петро Порошенко може призначити нового голову Національного банку до вересня. При цьому він відмовився називати особу найбільш ймовірного кандидата, але підкреслив, що голова правління українського підрозділу "Райффайзен Банку" Володимир Лавренчук "володіє всіма необхідними якостями, щоб стати ефективним керівником НБУ".

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарєва подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції. Виконуючим обов'язки голови НБУ вона призначила свого першого заступника Якова Смолія.

Голова правління українського підрозділу "Райффайзен Банку" Володимир Лавренчук заявив, що готовий очолити Нацбанк після відходу Валерії Гонтарєвої.

Також повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост голови "ТАСкомбанку". При цьому його називають одним з основних кандидатів на пост голови НБУ.

Серед інших кандидатів розглядаються голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і голова ради Національної асоціації банків України, старший радник "Альфа-банку" (Україна) Роман Шпек.