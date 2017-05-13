Новий глава НБУ має зосередитися на відновленні банківського кредитування – голова "Ощадбанку"

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Банківська система, захоплена кеш-кредитуванням та вкладеннями в держпапери, — це "шлях у нікуди", вважає очільник "Ощаду".

Українська банківська система не виконує свою безпосередню функцію - кредитування економіки Колаж ZN.UA

Головним пріоритетом нового керівника Нацбанку має стати відновлення банківського кредитування, вважає глава "Ощадбанку" Андрій Пишний.

В інтерв'ю DT.UA топ-менеджер держбанку звернув увагу на певні підсумки роботи банківської системи України в першому кварталі нинішнього року.

" Мені в очі впадають дві цифри: зниження обсягу кредитного портфеля юросіб та обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ — цифра перевищує 40 млрд грн при дохідності на рівні облікової ставки й нульовому ризику. Причому найбільші вкладення у державних і найбільших іноземних банків, тобто в установ, які не потерпають від дефіциту ресурсів, навпаки, користуються останнім часом їх надлишком, докапіталізованих. Це свідчить про те, що з проблемою ліквідності банківська система успішно впоралася, завдання із докапіталізації практично виконала, але до виконання своєї безпосередньої функції — кредитування економіки, не взялася", - вказав глава "Ощадбанку".

На думку Пишного, захоплення українських банкірів кеш-кредитуванням, масове зростання якого можна спостерігати останнім часом - це "шлях у нікуди" для національної економіки.

"Банківська система, захоплена кеш-кредитуванням і вкладеннями в держпапери, — це шлях у нікуди. Глухий кут. У рамках балансу окремо взятого банку це може бути цілком ефективною і, як показують результати 2016 р., фантастично прибутковою бізнес-моделлю з мільярдними результатами і дивідендами, але з погляду інтересів країни — ні", - уклав він.

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Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк повинен робити серйозніші кроки щодо здешевлення кредитів для української економіки. Прем'єр зазначив, що вже відбувається зниження облікової ставки, але не так істотно, як би хотілося уряду.

Читайте інтерв'ю голови "Ощадбанку" Андрія Пишного DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".