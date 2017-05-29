Нова хвиля перевірок очікує страховиків

Перевірять 25 страхових компаній.

Нацкомфінпослуг проведе 35 позапланових перевірок

Державна регуляторна служба 26 травня погодила запити Нацкомфінпослуг на проведення 35 позапланових перевірок 25пише Finclub

Три перевірки буде у "Українській транспортній страховій компанії". По дві - в "Галицька", "Еталон", "Київський страховий дім", "Альфа-Гарант", "Європейський страховий союз", "Країна", "ВУСО", "Здорово". По одній - в "Оранта-Січ", "Уніка", "Українська пожежно-страхова компанія", "Експрес Страхування", "Мега-Гарант", "Кредо", "Ингосстрах", "ПЗУ Україна", "Домінанта", "Ренесанс Життя", "Страховий капітал", "Оранта", "Княжа Віена Іншуранс Груп", "Страхова компанія ТАС", "Київ Ре", "Арсенал Страхування".

ГРС розглянула звернення регулятора фінансового ринку від 11, 15, 16, 17, 18 травня. "Госрегуляторная служба погоджує Нацкомфінпослуг проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення його законних прав", - йдеться в узгодженні ГРС.

Нагадаємо, 19 травня ГРС видала 15 дозволів на позапланові перевірки 12 ризикових страхових компаній і одній компанії зі страхування життя у зв'язку з порушенням прав фізосіб – клієнтів страховиків. Перевірки спрямовані в компанії "Європейський страховий союз", "Країна", "Провідна", НАСК "Оранта", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", "Українська страхова група", "Київський страховий дім", "Еталон", "Галицька", "Домінанта", "Ренесанс Життя", "ВУСО", "Професійне страхування".

Уряд вважає, що Україна повинна вводити державне медичне страхування.