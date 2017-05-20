Немає гарантій успішної реструктуризації кредитного портфелю "Приватбанку" консорціумом на чолі з Rothschild&Co - експерт

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При реструктуризації кредитного портфелю "Приватбанку" консорціум на чолі з Rothschild&Co буде по інший, незвичній для них, "бік барикад".

Плачевний стан кредитного портфелю «Приватбанку» став основною причиною його збитків і постійно зростаючих потреб у докапіталізації УНІАН

Зміст заяв топ-посадовців Міністерства фінансів України та НБУ про хід реструктуризації кредитного портфелю "Приватбанку" змушує більш критично переоцінити перспективи цього процесу, пише в своїй статті длябанківський експерт Вадим Сирота.

Плачевний стан кредитного портфелю "Приватбанку", основну частину якого становить заборгованість екс-акціонерів банківської установи, став основною причиною його збитків і постійно зростаючих потреб в докапіталізації. Успішна реструктуризація таких кредитів, проведенням якої займатиметься консорціум міжнародних компаній на чолі з Rothschild&Co, може істотно поліпшити поки не райдужні перспективи націоналізованого банку.

"При реструктуризації кредитного портфеля Приватбанку консорціум на чолі з Rothschild&Co буде по інший, незвичний для них, бік барикад. Бо ці компанії звикли брати участь у реструктуризаціях в інтересах боржників, а в цьому випадку потрібні оперативно-розшукові заходи на користь кредиторів, спрямовані на пошук активів. Можна припустити, що в даному випадку мова йде про роботу на рівні офшорних юрисдикцій, ймовірно з акцентом на казначейські операції", - зазначає експерт.

Вадим Сирота підкреслює, що учасники консорціуму мають певний досвід у цій сфері, адже "за словами керуючого директора Rothschild в країнах СНД Джованні Сальветті, на даному етапі Rothschild працює над реструктуризацією корпоративної заборгованості у Росії і країнах СНД обсягом близько 15 млрд. дол.". Але цікавим прихованим нюансом може стати спрямованість згаданих банків (як і наявність попиту зі сторонніх клієнтів) на здійснення операцій обміну/свопу (від анг. "swap" - обмін) активами. А робота над реструктуризацією кредитного портфелю "Приватбанку"може надати безліч цікавої і "смачною" інформації для посередників у таких операціях обміну".

Нагадаємо, в грудні 2016 року був націоналізований найбільший в Україні "ПриватБанк". Потреби в докапіталізації цієї банківської установи оцінювалися на рівні близько 150 млрд. грн., з яких 116 млрд. - були покриті за рахунок держави, що випустила власні боргові цінні папери. Сума, що залишилася, була компенсована за рахунок конвертації в капітал зобов'язань перед пов'язаними з колишніми власниками банку особами (так званий "bail-in").

Відображення прихованих проблем з якістю кредитного портфеля "ПриватБанк" стало причиною його рекордного для українських банківських установ збитку в розмірі 135,3 млрд. грн. за 2016 рік. Глава НБУ В. Гонтарєва на початку квітня цього року заявила, що знадобиться ще близько 30 млрд. грн. для формування резервів банку. Відповідно до оновленої статистикою НБУ на початок травня збиток "Приватбанку" збільшився до 164,5 млрд. грн.

Детальніше про ситуацію зі збитками націоналізованого "Приватбанку" і роботу консорціуму з реструктуризації кредитної заборгованості перед банком його екс-акціонерів читайте у статті Вадима Сироти "Проблемка" "Привату": блукання серед реструктуризаційних сосен" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".