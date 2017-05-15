НБУ знизив офіційний курс гривні до 26,47 грн/долар

Долар подорожчав на п'ять копійок.

встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 15 травня, на рівні

грн/долар, підвищивши його на п'ять копійок у порівнянні з попереднім робочим днем (26,42 грн/долар у п'ятницю, 12 травня).

Курс євро встановлений на рівні 28,79 грн/євро (12 травня - 28,70 гривень), 10 рублів – 4,631 грн/рубль (12 травня - 4,627 гривні).

13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.