НБУ знизив офіційний курс гривні до 26,38 грн/долар

Долар знову подорожчав.

Долар подорожчав на чотири копійки Pixabay Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 30 травня, на рівні 26,38 грн/долар, підвищивши його на чотири копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,34 грн/долар у понеділок, 29 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,52 грн/євро (29 травня - 29,49 гривень), 10 рублів – 4,653 грн/рубль (29 травня - 4,641 гривні).

25 травня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 13% до 12,5% річних. "Пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2018 роках і одночасно спрямоване на підтримку економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

Регулятор вважає досяжними цілі щодо інфляції на 2017 і 2018 роки. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.