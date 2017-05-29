НБУ знизив офіційний курс гривні до 26,34 грн/долар

Долар подорожчав на сім копійок.

встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 29 травня, на рівні

грн/долар, підвищивши його на сім копійок порівняно з попереднім робочим днем (26,27 грн/долар у п'ятницю, 26 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,49 грн/євро (26 травня - 29,46 гривні), 10 рублів – 4,641 грн/рубль (26 травня - 4,686 гривні).

25 травня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 13% до 12,5% річних. "Пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2018 роках і одночасно спрямоване на підтримку економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

Регулятор вважає досяжними цілі щодо інфляції на 2017 і 2018 роки. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.