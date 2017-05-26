НБУ знизив офіційний курс гривні до 26,27 грн/долар

Долар подорожчав на копійку.

Долар трохи виріс у ціні Pixabay

встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 травня, на рівні

грн/долар, підвищивши його на одну копійку порівняно з попереднім робочим днем (26,26 грн/долар у четвер, 25 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,46 грн/євро (25 травня - 29,39 гривень), 10 рублів – 4,686 грн/рубль (25 травня - 4,667 гривні).

13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.