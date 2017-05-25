НБУ знизив облікову ставку до 12,5%

Подальше зниження облікової ставки НБУ можливе, якщо уряд не буде різко збільшувати соціальні стандарти.

НБУ знизив облікову ставку і очікує інфляцію нижче 10% Нацбанк України / Flickr

Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 12,5% річних з 26 травня 2017 року.

"Пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках та водночас спрямоване на підтримку економічного зростання", - йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк вважає досяжними цілі з інфляції на 2017 та 2018 роки (8%+/-2 в.п. та 6%+/-2 в.п. відповідно). Відповідно до прогнозу, опублікованого Національним банком в Інфляційному звіті минулого місяця, інфляція уповільниться до 9,1% на кінець 2017 року та до 6,0% на кінець 2018 року.

Основним ризиком для досягнення цільових показників інфляції у 2017-2018 роках в НБУ назвали відхід від проведення виваженої фіскальної політики. Зокрема, більш суттєве підвищення соціальних стандартів та заробітних плат, ніж це узгоджується з досягненням цілей з інфляції.

У подальшому в цьому році НБУ може продовжити пом'якшення монетарної політики, "але тільки у випадку стійкого зниження окреслених ризиків".

"При цьому потенційне пом'якшення монетарної політики у разі його здійснення може відбуватися в різних формах – шляхом як зниження облікової ставки, так і послаблення адміністративних обмежень на валютному ринку", - наголосили в НБУ.

У квітні Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних.

У жовтні 2016 року Національний банк України знизив облікову ставку з 15% до 14%.