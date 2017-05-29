НБУ видав "Першій інкасаторській компанії" ліцензію на послуги з інкасації

Компанія стала третьою юрособою, яка отримала ліцензію на послуги інкасації.

Третя юрособа отримала ліцензію на інкасацію minfin.com.ua аціональний банк України видав ТОВ "Перша інкасаторська компанія" ліцензію від 24 травня 2017 року № 3 на надання банкам послуг з інкасації.

Наголошується, що "Перша інкасаторська компанія" є третьою юридичною особою, яка одержала ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

Раніше НБУ надав ліцензію на надання банкам послуг з інкасації ТОВ "Сіт Сек'юріті" та ТОВ "Український сервіс інкасації".

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, статутний капітал "Першої інкасаторської компанії" становить 2 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Світлана Дем'яненко, яка є співвласницею "Укрбудинвестбанка".

Нагадаємо, що НБУ запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації".

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