НБУ видав "Першій інкасаторській компанії" ліцензію на послуги з інкасації

Компанія стала третьою юрособою, яка отримала ліцензію на послуги інкасації.
аціональний банк України видав ТОВ "Перша інкасаторська компанія" ліцензію від 24 травня 2017 року № 3 на надання банкам послуг з інкасації.
Наголошується, що "Перша інкасаторська компанія" є третьою юридичною особою, яка одержала ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.
Раніше НБУ надав ліцензію на надання банкам послуг з інкасації ТОВ "Сіт Сек'юріті" та ТОВ "Український сервіс інкасації".
За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, статутний капітал "Першої інкасаторської компанії" становить 2 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Світлана Дем'яненко, яка є співвласницею "Укрбудинвестбанка".
Нагадаємо, що НБУ запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації".
Повідомлялося, що Нацбанк планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.
Новий глава Національного банку України може бути призначений до відходу Верховної Ради на літні парламентські канікули.Інтерфакс-Україна