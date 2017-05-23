НБУ скоротив кількість аудиторів, які мають право перевіряти банки

Реєстр аудиторів банків налічує 22 компанії.

Скоротилася кількість аудиторів банків Нацбанк України / Flickr Національний банк України виключив компанії "Аналітик-Партнери" і "Інсайдер" з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Наголошується, що регулятор прийняв відповідне рішення на підставі власного рішення компаній.

На донний час в реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, входить 22 компанії.

Нагадаємо, що Нацбанк запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації".

Повідомлялося, що Нацбанк планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.