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НБУ скоротив кількість аудиторів, які мають право перевіряти банки

23 травня в 11:23

Реєстр аудиторів банків налічує 22 компанії.

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Скоротилася кількість аудиторів банків
Нацбанк України / Flickr
Національний банк України виключив компанії "Аналітик-Партнери" і "Інсайдер" з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Наголошується, що регулятор прийняв відповідне рішення на підставі власного рішення компаній.

На донний час в реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, входить 22 компанії.

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Нагадаємо, що Нацбанк запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації".

Повідомлялося, що Нацбанк планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги банк реєстр НБУ аудит
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