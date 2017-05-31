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НБУ пом'якшив обмеження на валютному ринку

31 травня в 02:39
Знімаються обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України.
гривна валюта
НБУ пом'якшив валютні операції

Національний банк України зняв заборону на купівлю іноземної валюти за наявності у клієнта власних коштів на суму понад 100 тис. доларів в еквіваленті, повідомляє прес-служба НБУ.
 
Знімаються обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України для неторгових операцій. Раніше вони були обмежені сумою не більше 150 тис. гривень.
 
Крім того, банкам дозволили проводити операції з обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи класифікатора іноземних валют і банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку.
 

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Національний банк України затвердив ряд заходів щодо лібералізації валютного регулювання, повідомляється на сайті регулятора.

За матеріалами: DT.UA
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Теги валюта Україна банк обмеження іноземці Суми операція НБУ переказ ринок валют
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