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НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,43 грн/долар

17 травня в 06:05

Долар здешевшав після "заморозки курсу" напередодні.

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Долар знову дешевшає
Pixabay
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 17 травня, на рівні 26,43 грн/долар, знизивши його на чотири копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,43 грн/долар у вівторок, 16 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,23 грн/євро (16 травня - 29,04 гривень), 10 рублів – 4,684 грн/рубль (16 травня - 4,683 гривні).

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13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги гривні курс долар Нацбанк
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