НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,36 грн/долар

Долар подешевшав ще на три копійки.

встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 22 травня, на рівні

грн/долар, знизивши його на три копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,39 грн/долар у п'ятницю, 19 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,47 грн/євро (19 травня - 29,37 гривень), 10 рублів – 4,613 грн/рубль (19 травня - 4,592 гривні).

13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.