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НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,35 грн/долар

31 травня в 08:52

Долар подешевшав на три копійки.

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Долар подешевшав після зростання напередодні
Pixabay
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 31 травня, на рівні 26,35 грн/долар, знизивши його на три копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,38 грн/долар у вівторок, 30 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,44 грн/євро (30 травня - 29,52 гривень), 10 рублів – 4,662 грн/рубль (30 травня - 4,653 гривні).

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25 травня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 13% до 12,5% річних. "Пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2018 роках і одночасно спрямоване на підтримку економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

Регулятор вважає досяжними цілі щодо інфляції на 2017 і 2018 роки. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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