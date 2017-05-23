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НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,34 грн/долар

23 травня в 09:06

Долар подешевшав ще на дві копійки.

доллар
Долар знову подешевшав
Андрій Товстиженко, DT.UA
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 23 травня, на рівні 26,34 грн/долар, знизивши його на дві копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,36 грн/долар у понеділок, 22 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,61 грн/євро (22 травня - 29,47 гривень), 10 рублів – 4,662 грн/рубль (22 травня - 4,613 гривні).

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13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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