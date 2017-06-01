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НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,31 грн/долар

1 червня в 09:07

Долар продовжує дешевшати.

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Долар подешевшав ще на чотири копійки
Pixabay
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 1 червня, на рівні 26,31 грн/долар, знизивши його на чотири копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,35 грн/долар у середу, 31 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,52 грн/євро (31 травня - 29,44 гривень), 10 рублів – 4,641 грн/рубль (31 травня - 4,662 гривні).

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25 травня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 13% до 12,5% річних. "Пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2018 роках і одночасно спрямоване на підтримку економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

Регулятор вважає досяжними цілі щодо інфляції на 2017 і 2018 роки. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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