НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,30 грн/долар

Долар знову здешевшав.

Долар подешевшав на чотири копійки Feverpitch / Depositphotos

встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 24 травня, на рівні

грн/долар, знизивши його на чотири копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,34 грн/долар у вівторок, 23 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,50 грн/євро (23 травня - 29,61 гривень), 10 рублів – 4,651 грн/рубль (23 травня - 4,662 гривні).

13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.