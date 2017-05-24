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НБУ підвищив офіційний курс гривні до 26,30 грн/долар

24 травня в 08:00

Долар знову здешевшав.

доллар
Долар подешевшав на чотири копійки
Feverpitch / Depositphotos
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 24 травня, на рівні 26,30 грн/долар, знизивши його на чотири копійки порівняно з попереднім робочим днем (26,34 грн/долар у вівторок, 23 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,50 грн/євро (23 травня - 29,61 гривень), 10 рублів – 4,651 грн/рубль (23 травня - 4,662 гривні).

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13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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