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НБУ не змінив офіційний курс гривні

16 травня в 09:06

Він залишився на попередньому рівні 26,47 грн/долар.

доллар
Зі вчорашнього дня курс долара не змінився
Андрій Товстиженко, DT.UA
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 16 травня, на рівні 26,47 грн/долар, не змінивши його порівняно з попереднім робочим днем (26,47 грн/долар у понеділок, 15 травня).

Курс євро встановлений на рівні 29,04 грн/євро (15 травня - 28,79 гривень), 10 рублів – 4,683 грн/рубль (15 травня - 4,631 гривні).

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13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції у 2017-2019 роках і надасть підтримку темпів економічного зростання", - говориться у повідомленні НБУ.

У той самий час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: DT.UA
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