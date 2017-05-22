НБУ найближчим часом ухвалить рішення відносно погодження покупки "Сбербанку" – Рожкова

До всіх російських банків у покупців є інтерес.
"По "Сбербанку" ми отримали документи від потенційних покупців більше місяця тому. Поки що документи знаходяться в стадії вивчення. Скоро ми зможемо сформулювати свою позицію з цього питання", - сказала вона журналістам у Києві в понеділок.
Рожкова також підтвердила отримання документів від кількох потенційних покупців для узгодження покупки "Промінвестбанку" (ПІБ). Вони також знаходяться в стадії вивчення.
У цілому, підсумувала заступник голови НБУ, інтерес є до всіх російським банкам.
Раніше російський "Сбербанк" повідомив про продаж 100% акцій дочірнього українського "Сбербанку" консорціуму за участю латвійського Norvik Banka і неназваної приватної компанії з Білорусі. Але пізніше стало відомо, що Norvik Banka вийшов з консорціуму покупців, що пов'язують з чинними стосовно Росії санкціями ЄС.
16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".
19 березня заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що банки з російським капіталом ведуть переговори про продаж.
Детальніше про санкції проти банків з російським капіталом і їх можливі наслідки для української економіки читайте у матеріалі Юлії Самаевой "Замурували здоровий глузд" в тижневику "Дзеркало тижня. України".
Інтерфакс-Україна