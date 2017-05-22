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НБУ найближчим часом ухвалить рішення відносно погодження покупки "Сбербанку" – Рожкова

22 травня в 14:19

До всіх російських банків у покупців є інтерес.

сбербанк
В НБУ вивчають документи про купівлю «Сбербанку»
057.ua
Національний банк України має намір незабаром винести рішення щодо поданих документів на погодження покупки ПАТ "Сбербанк", повідомила заступник глави центробанку Катерина Рожкова.

"По "Сбербанку" ми отримали документи від потенційних покупців більше місяця тому. Поки що документи знаходяться в стадії вивчення. Скоро ми зможемо сформулювати свою позицію з цього питання", - сказала вона журналістам у Києві в понеділок.

Рожкова також підтвердила отримання документів від кількох потенційних покупців для узгодження покупки "Промінвестбанку" (ПІБ). Вони також знаходяться в стадії вивчення.

У цілому, підсумувала заступник голови НБУ, інтерес є до всіх російським банкам.

Читайте також: Нацбанк отримав другий пакет документів від покупця української "дочки" російського "Сбербанку"

Раніше російський "Сбербанк" повідомив про продаж 100% акцій дочірнього українського "Сбербанку" консорціуму за участю латвійського Norvik Banka і неназваної приватної компанії з Білорусі. Але пізніше стало відомо, що Norvik Banka вийшов з консорціуму покупців, що пов'язують з чинними стосовно Росії санкціями ЄС.

16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".

19 березня заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що банки з російським капіталом ведуть переговори про продаж.

Детальніше про санкції проти банків з російським капіталом і їх можливі наслідки для української економіки читайте у матеріалі Юлії Самаевой "Замурували здоровий глузд" в тижневику "Дзеркало тижня. України".

 

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія Сбербанк санкції НБУ документи
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