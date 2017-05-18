НБУ хоче отримати від МВФ до кінця року 4,5 млрд доларів

У Києві почала працювати Місія МВФ. Ключові питання до України: пенсійна реформа, земельна реформа, антикорупційний суд і стратегія розвитку держбанків.

В.о. голови НБУ хоче отримати якомога більше кредитів МВФ

Виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій впевнений в успішному залученні Україною чергового кредитного траншу МВФ в рамках програми EFF.

"Ми маємо чотири ключові моменти, які необхідно обговорити, це пенсійна реформа, земельна реформа, антикорупційний суд і стратегія розвитку держбанків. Я думаю, що з усіх цих питань буде досягнуто консенсусу і ми отримаємо черговий транш", - сказав він журналістам після конференції НБУ в Києві.

Смолій при цьому зазначив, що з банківського напрямку Нацбанком вирішені всі питання. У той же час центробанк продовжує працювати з урядом.

"Одне з питань, яке буде розглядатися спільно, це питання стратегії держбанків", - сказав він.

У цілому, за словами Смолія, НБУ розраховує на успішне залучення всіх запланованих у цьому році траншів МВФ загальним обсягом 4,5 млрд доларів.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми і виділення траншів. У 2015 року Україна отримала лише два транші - 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів - в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш - на 1 млрд доларів, в квітні 2017 року МВФ виділив Україні четвертий транш – на 1 млрд доларів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може отримати п'ятий транш кредитуМіжнародного валютного фонду в рамках програми розширеного фінансування вже в травні. Всього, за словами голови Мінфіну, до кінця року МВФ може виділити Україні ще три траншу за програмою EFF.