НБУ буде щодня публікувати дані про залишки коштів на рахунках ФГВФО

Інформацію будуть оприлюднити у складі інформаційного продукту "Аналіз ліквідності".

Залишки коштів Фонду гарантування будуть оприлюднювати щодня Нацбанк України / Flickr Національний банк України починає публікацію даних про залишки коштів на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в НБУ на прохання експертів і учасників ринку за погодженням з Фондом гарантування, повідомляє прес-служба регулятора.

Наголошується, що інформація буде публікуватися щодня у складі інформаційного продукту "Аналіз ліквідності" в розділі "Фінансові ринки" на сайті НБУ.

У НБУ вважають, що публікація даних надасть експертам та іншим користувачам можливість більш детально аналізувати стан і зміни ліквідності банківського сектора.

З грудня 2016 року Національний банк в рамках продукту "Аналіз ліквідності" оприлюднює дані щодо сукупного впливу на ліквідність банків операцій Державної казначейської служби та ФГВФО за день. Зазначені дані відображаються в балансі НБУ, однак не перебувають під прямим контролем з боку Національного банку (автономні чинники впливу на ліквідність банківської системи).

Повідомлялося, Нацбанк отримав 68,45 млрд грн прибутку за підсумками 2016 року.

Нагадаємо, заступник головиНБУКатерина Рожкова запропонувала бізнесу перейти на розрахунки в євро.