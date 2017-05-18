Наймолодшому київським мільйонерові 1 рік, а найстаршому - 99 років

Найбільша сума задекларованого доходу - 330,7 млн грн.

Київські мільйонери задекларували 12,7 млрд грн Нацбанк України/Facebook

З початку 2017 року в Києві подали декларації більше 2 тис осіб, які отримали дохід понад 1 млн грн, повідомила керівник Головного управління ГФС в Києві Людмила Демченко.

"Що стосується столичних мільйонерів, майже 2 тис осіб, які отримали дохід понад 1 млн грн, подали декларації про доходи. У своїх деклараціях вони задекларували 12,7 млрд грн, з яких до сплати в бюджет узгоджений майже 0,5 млрд грн ПДФО і понад 48 млн грн військового збору", – розповіла чиновник.

За словами Демченко, в цілому в цьому році кількість поданих декларацій набагато менше, а суми, які підлягають сплаті до бюджету, більше. Всього киянами подано 18 тис декларацій із загальною сумою задекларованих доходів 15 млрд 117 млн грн.

За даними ГФС, найстаршим декларантом нинішньої кампанії виявився 99-річний житель Шевченківського району столиці, який задекларував понад 58 млн грн від продажу нерухомості.

Батьки самого молодого мільйонера – жителя Оболоні, якому виповнився 1 рік, - зазначили у декларації спадщину малюка на суму 1 млн грн. Найбільша сума задекларованого доходу зафіксована в Шевченківському районі Києва – 330,7 млн грн.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить розслідування понад 30 справ щодо ймовірного незаконного збагачення топ-чиновників країни за фактом перевірки е-декларацій цих чиновників.