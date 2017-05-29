Найбільші премії в 2016 році виплачено керівництву Генпрокуратури – ЗМІ

За словами глави САП Назара Холодницкого, який отримав у грудні премію в 144 тис грн, так в його відомстві долається "зрівнялівка" в оплаті праці.

Генпрокуратура виплачує своїм керівникам та співробітникам особливо щедрі премії Андрій Товстиженко, DT.UA

Найбільші премії серед керівників державних структур в 2016 році отрималита його заступники.

Як зазначається в матеріалі "Української правди", присвяченому преміям посадових осіб, всього на премії з держбюджету в 2016 році було витрачено 6,5 млн грн. Кожна третя гривня із цієї суми (2,3 млн) пішла на заохочення керівників Генпрокуратури.

Українська правда

Наголошується, що в останні два місяці премії генпрокурора та його заступників зросли у два рази порівняно з попереднім періодом.

Українська правда

Згідно з інформацією, одержаною у відповідь на запит журналістів, найбільшу премію в органах прокуратури отримав керівник САП Назар Холодницький. На початку 2016 року його премія склала 60 тисяч грн, а в грудні – 144 тисячі 503 грн. Дана сума є абсолютним рекордом серед всіх відомих премій журналістам за 2016 рік.

Українська правда

Премія самого генпрокурора Юрія Луценка в минулому році варіювалася в межах від 16 до 39,7 тис. грн (премія його заступника Віктора Шокіна варіювалася в межах від 6 до 13,8 тисяч грн).

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у січні отримав премію у 9 тис грн. У листопаді його премія склала 46,6 тис, а в грудні – майже 42 тис. грн.

Українська правда

Генпрокурор Юрій Луценко не став відповідати на питання журналістів. Один з його заступників прокоментував суми премій, вказавши на бюрократизм механізму їх нарахування.

"Система нарахування премії в органах влади діє дуже бюрократично - всіх преміюють в однаковому відсотковому розмірі (у відсотках до ставки, - ред). Якщо немає "зальотів" - тебе преміюють незалежно від результатів. По-друге, премія сприймається як надбавка до окладу, який дуже скромний майже скрізь, крім НАБУ, САП і НАЗК", - зазначив чиновник.

Голова САП Назар Холодницький, коментуючи високі премії, вказав, що так у відомстві прибрали "зрівнялівку" в оплаті праці.

"Із-за неузгодженості в законодавстві вийшло так, що керівник Антикорупційної прокуратури і пересічний прокурор мають однакові оклади. Що у мене, що у прокурора відділу оклади однакові. А відповідальність - різна", – зазначив він.

"Щоб врегулювати питання оплати праці працівників прокуратури і градацію між керівним складом і рядовим, для цього кожен місяць визначається відсоток премії", – зазначив глава САП.

Зростання суми премії в останні місяці минулого року керівник САП пояснив недокомплектацией штату, яка становила 60%, і необхідністю використовувати весь зарплатний фонд до листопада.

"Не тільки у мене в останні місяці була висока премія, вона була висока у всіх співробітників. Це практика, я знаю, усіх державних органів. Це так звана "13-та зарплата" – вказав він.

Холодницький запевнив, що подібний розподіл коштів не є порушенням закону. Він також повідомив, що штат відомства вже підібрано, і в цьому році зарплатний фонд буде розподілятися рівніше.

Нагадаємо, В лютому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило дані про розмір заробітної плати керівництва за лютий 2017 року. Згідно з повідомленням, зарплата голови НАЗК Наталі Корчак за лютий 2017 року склала 101,400 тис. грн: посадовий оклад - 40,560 тис. грн., надбавка за вислугу років – 20,280 тис. грн., надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. грн.

5 квітня Корчак під тиском народних депутатів змушена була визнати, що минулого року вона нарахувала собі премію в 200 тис. грн.