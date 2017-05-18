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"Нафтогаз" повторно оголосив тендер на оцінку доцільності продажу активів у Єгипті

18 травня в 14:36

Очікувана вартість закупівлі залишилася раніше встановленою.

Нафтогаз
"Нафтогаз" дуже хоче продати активи в Єгипті
Андрій Товстиженко, DT.UA
НАК "Нафтогаз України" повторно оголосив тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті та пошуку потенційних покупців.

Згідно з повідомленням держхолдингу в системі ProZorro, очікувана вартість закупівлі становить 38 млн 384,323 тис. грн (з ПДВ) або близько $ 1,45 млн.

Оцінка активів повинна бути здійснена до 31 грудня 2018 року.

НАК буде визначати переможця тендеру не тільки на основі вигідності цінової пропозиції, але і за критерієм кількості завершених угод M&A в нафтогазовому секторі країн Європи, Близького Сходу і Північної Африки протягом останніх п'яти років.

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Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скасував тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті, пошуку потенційних покупців з-за подання менше двох пропозицій.

Раніше "Нафтогаз" вже оголошував тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті та пошуку потенційних покупців.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги тендер Нафтогаз Єгипет оцінки інвестиції
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