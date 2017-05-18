"Нафтогаз" повторно оголосив тендер на оцінку доцільності продажу активів у Єгипті

Очікувана вартість закупівлі залишилася раніше встановленою.
НАК "Нафтогаз України" повторно оголосив тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті та пошуку потенційних покупців.
Згідно з повідомленням держхолдингу в системі ProZorro, очікувана вартість закупівлі становить 38 млн 384,323 тис. грн (з ПДВ) або близько $ 1,45 млн.
Оцінка активів повинна бути здійснена до 31 грудня 2018 року.
НАК буде визначати переможця тендеру не тільки на основі вигідності цінової пропозиції, але і за критерієм кількості завершених угод M&A в нафтогазовому секторі країн Європи, Близького Сходу і Північної Африки протягом останніх п'яти років.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скасував тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті, пошуку потенційних покупців з-за подання менше двох пропозицій.
Раніше "Нафтогаз" вже оголошував тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті та пошуку потенційних покупців.
Інтерфакс-Україна