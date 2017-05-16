"Нафтогаз" повернув кредит ЄБРР на $ 300 млн

Кредитна лінія продовжує діяти до 2018 року.

"Нафтогаз" виконує зобов'язання за кредитом ЄБРР Андрій Товстиженко, DT.UA

Компанія "Нафтогаз України" погасила позику в рамках другого раунду використання коштів відновлювальної кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку. Протягом липня - вересня 2016 року "Нафтогаз" повністю використав доступні засоби по кредиту в розмірі $ 300 млн. Виплати відсотків і повернення кредиту відбулися вчасно, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що кредитна лінія продовжує діяти до 2018 року. "Нафтогаз" планує скористатися її засобами для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Кредитна лінія ЄБРР не тільки дає нам можливість отримувати дешевий ресурс для закупівлі газу перед опалювальним сезоном, але і відіграє важливу роль в просуванні реформ в енергетичному секторі", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Всього в рамках другого раунду використання коштів кредиту ЄБРР в Україну надійшло 1,8 млрд кубометрів газу. При цьому "Нафтогаз" частково фінансував договори, укладені за результатами процедур закупівлі за кредитні кошти ЄБРР, за свій рахунок.

Середньозважена вартість закупівлі газу в Європі за кредитні кошти в пункті поставки становила 185 $ /1000 кубометрів. Постачальниками "Нафтогазу" за рахунок кредиту ЄБРР були компанії Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S. p.A., RWE Supply & Trading GmbH і Uniper Global Commodities SE, визначені за результатами конкурсної процедури закупівель.

Нагадаємо, в кінці вересня ЄБРР схвалив виділення Україні $ 300 млн на закупівлю газу на зиму. Це поновлюваний кредит на 3 роки, протягом яких "Нафтогаз" може погашати і знову позичати кошти в межах цієї суми для закупівлі європейського газу.

У цілому пакет фінансування "Нафтогазу" для закупівлі "зимового" газу становить $ 1,3 млрд. Більше половини цих коштів - кредити, які Україні доведеться взяти ($ 300 у ЄБРР $ 500 у Світового банку), щоб зняти "стурбованості" ЄС і РФ про стабільності транзиту газу взимку.

У статті DT.UA "Зимовий" пакет-2015–2016: торг доречний" оглядач Алла Єрьоменко зазначає, що цей газ потрібен не стільки для потреб України, скільки для підтримки "великого" транзиту російського газу в Європу компанією "Укртрансгаз". На закупівлю необхідного обєму газу "Нафтогазу" потрібно мінімум $ 1,5 млрд.