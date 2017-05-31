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"Нафтогаз" отримав рішення стокгольмського арбітражу у провадженні проти "Газпрому"

31 травня в 18:06

За словами глави "Нафтогазу", арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нафтогаз,Газпром
Вимоги "Газпрому" щодо принципу "Бери або плати" повністю скасовано
"Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Пізніше у прес-службі "Нафтогазу" підтвердили цю інформацію.

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Facebook/Нафтогаз України

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Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом".

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позову.

"Нафтогаз України" у "транзитному" позові вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги газ Нафтогаз арбітр
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