Нафта продовжує дешевшати на даних про зростання видобутку в Лівії

Brent дешевшала до 51,98 долара за барель.

"Чорне золото" дешевшає на даних з Лівії РИА Новости

Світові ціни на нафту у середу, 31 травня, демонструють негативну динаміку на даних про зростання видобутку сировини в Лівії, свідчать дані торгів.

Станом на 8:12 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,5% - до 51,98 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,6% - до 49,36 долара за барель.

Трейдери пов'язують зниження світових цін на "чорне золото" зі зростанням видобутку в Лівії. Так, національна нафтова компанія Лівії National Oil Corp. (NOC) заявила про зростання виробництва нафти на 800 тисяч барелів на добу. За словами цитованого агентством "Рейтер" головного ринкового стратега AxiTrader Грега Маккенни, дані про збільшення видобутку нафти в Лівії "займали розум трейдерів цієї ночі".

Крім того, вони також стурбовані перспективами наслідків пролонгації віденських угод країн-членів ОПЕК та держав, що не входять у картель. Трейдери не впевнені у тому, що скорочення видобутку нафти допоможе впоратися з глобальним надлишком сировини на ринку.

Учасники ринку також чекають на публікацію у четвер щотижневих даних Міністерства енергетики США про запаси "чорного золота" в країні. Запаси зменшувалися протягом семи тижнів поспіль, однак обсяги нафти все ще залишаються високими.

Нагадаємо, раніше міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив про те, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти ще на дев'ять місяців.

Раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо висловив надію на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять у картель.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.