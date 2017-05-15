Нафта дорожчає на пропозиціях Саудівської Аравії і Росії продовжити угоду ОПЕК

Brent дорожчала до 51,63 долара за барель.

РФ і Саудівська Аравія борються за підвищення цін на "чорне золото" lexaarts / Depositphotos

Світовіу понеділок, 15 травня, демонструють позитивну динаміку на пропозиціях Саудівської Аравії і Російської Федерації продовжити угоду ОПЕК щодо обмеження видобутку сировини на діючих умовах, свідчать дані торгів.

Станом на 7:51 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,55% - до 51,63 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,63% - до 48,62 долара за барель.

Раніше міністри енергетики двох країн, Олександр Новак і Халід аль-Фаліх, заявили про готовність запропонувати продовження угоди про скорочення видобутку нафти на дев'ять місяців - до 1 квітня 2018 року. При цьому питання пролонгації віденської угоди буде обговорюватися на міністерській зустрічі моніторингового комітету ОПЕК 24 травня, а потім на зустрічі країн-учасниць ОПЕК і країн, що не входять в картель, 25 травня.

"Саудівська Аравія і Росія явно працюють у тісній співпраці один з одним. Саудівська Аравія, схоже, рішуче налаштована підвищувати ціни на нафту...", - цитує агентство "Рейтер" керуючого директора з торгівлі нафтою Strong Petroleum Ойштейна Беренцена.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.