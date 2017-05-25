Нафта дорожчає на очікуванні трейдерами рішення ОПЕК про продовження угоди щодо скорочення видобутку

Brent дорожчала до 54,39 долара за барель.

Ціни на нафту зростають в очікуванні рішення ОПЕК bloomberg.com

Світовіу четвер, 25 травня, демонструють позитивну динаміку на очікуванні трейдерами результатів переговорів країн-членів ОПЕК та країн, що не входять у картель, з пролонгації віденських угод щодо скорочення видобутку сировини, свідчать дані торгів.

Станом на 7:44 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,80% - до 54,39 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,76% - до 51,75 долара за барель.

Трейдери відіграють пропозицію моніторингового комітету продовжити угоду про скорочення видобутку нафти ще на дев'ять місяців, залишивши без зміни граничний обсяг видобутку. Пропозиція була озвучена за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня. Остаточне рішення буде прийнято у четвер, 25 травня.

"Це продовження сильно вплинуло на нафтові ціни, і на даному етапі малоймовірно, що ми побачимо збільшення обсягу скорочення видобутку", - цитує агентство "Рейтер" слова інвестиційного аналітика Rivkin Securities Джеймса Вудса.

На думку експерта, представники ОПЕК, перш ніж приймати рішучі заходи, очікують результатів від скорочення видобутку, які допоможуть ребалансувати нафтовий ринок.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що розраховує на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять в картель.

При цьому міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди ще на дев'ять місяців.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.