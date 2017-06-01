Нафта дорожчає на даних API про зниження запасів у США

Brent дорожчала до 51,21 долара за барель.

Нафта дешевшає на даних зі США cherezoff / Depositphotos

Світовіу четвер, 1 червня, зростають на даних Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів у США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:04 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,89% - до 51,21 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,97% - до 48,79 долара за барель.

Як свідчать дані звіту API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 26 травня, знизилися на 8,7 млн - до 513,2 млн барелів. Хоча аналітики прогнозували менше зниження показника, на 2,5 млн барелів.

Тим часом ціни на "чорне золото" відіграли весь зріст, який став результатом продовження угод країн-членів ОПЕК і держав, які не входять у картель про скорочення видобутку нафти.

"У інвесторів залишаються сумніви, що запаси нафти впадуть", - цитує агентство "Рейтер" неназваних аналітиків ANZ.

Нагадаємо, раніше міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив про те, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти ще на дев'ять місяців.

Раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо висловив надію на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять у картель.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.