Нафта дешевшає в рамках корекції після зростання цін наприкінці минулого робочого тижня

Brent дешевшала до 52,38 долара за барель.

Світовіу понеділок, 29 травня, демонструють негативну динаміку в рамках корекції після зростання у п'ятницю, свідчать дані торгів.

Станом на 8:22 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,25% - до 52,38 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,28% - до 49,66 долара за барель.

Раніше у п'ятницю, 26 травня, ціни на "чорне золото" росли на статистиці нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про загасання темпів приросту кількості функціонуючих бурових установок у США. Так, за підсумками робочого тижня, що завершився 26 травня, їх кількість збільшилася на сім штук, або на 0,77% - до 908 одиниць. Скорочення темпів спостерігається протягом кількох останніх тижнів.

У понеділок обсяг торгів нафтовими контрактами буде невеликим у зв'язку з національними святами в Китаї, Великій Британії та США, пише газета The Wall Street Journal. При цьому низькі обороти можуть посилити волатильність.

Аналітики чекають на дані Міністерства енергетики США, які повинні бути опубліковані у четвер. На їхню думку, саме цей фактор найближчим часом виявить істотний вплив на ринок.

"Ринок перебуватиме у невпевненості і чекати підтвердження, перед тим як ціни зможуть піти вгору", - цитує видання неназваних аналітиків RBC.

Нагадаємо, раніше міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив про те, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти ще на дев'ять місяців.

Раніше міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди. А генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо висловив надію на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять у картель.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.