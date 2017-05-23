Нафта дешевшає в рамках корекції після зростання цін напередодні

У понеділок Brent вперше за місяць піднялася вище 54 доларів за барель.

Нафта подешевшала після"стрибка" напередодні

Світовіу вівторок, 23 травня, зростають в рамках корекції після досягнення максимуму з 18 квітня під час торгів у понеділок, свідчать дані торгів. У понеділок, 22 травня, вартість північноморської нафтової суміші марки Brent вперше з 18 квітня піднялася вище позначки у 54 долари за барель.

Станом на 8:33 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,59% - до 53,55 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,57% - до 50,84 долара за барель.

Напередодні нафта зросла в ціні на очікуваннях інвесторами пролонгації угод ОПЕК зі скорочення видобутку сировини. У суботу, 20 травня, міністр енергетики, промисловості та природних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх повідомив про те, що всі учасники віденської угоди згодні продовжити термін її дії до кінця першого кварталу 2018 року. На його думку, це допоможе досягти мети скорочення комерційних запасів нафти і нафтопродуктів у світі до середнього п'ятирічного рівня.

Міністр енергетики і промисловості Катару Мохаммед бен Салех ас-Саду в неділю, 21 травня, зазначив, що продовження угоди країн-членів ОПЕК та держав, що не входять в картель, на шість місяців, позитивно позначиться на стабільності ринку. Катар також "бачить плюси" і в пролонгації віденських домовленостей на дев'ять місяців, до кінця березня 2018 року.

"Ціни на даний момент вагаються, тому що зараз багато спекулятивної торгівлі. В даний час нафтові ринки досить оптимістичні перед зустріччю ОПЕК", - цитує газета The Wall Street Journal думку керівника управління енергетичних досліджень ICIS China Лі Лі.

При цьому глобальний надлишок нафти на ринку зберігається.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.