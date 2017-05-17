Нафта дешевшає на несподіваних даних API про збільшення запасів у США

Brent дешевшала до 51,94 долара за барель.

Дані про запаси у США змусили нафту впасти в ціні

Світовіу середу, 17 травня, демонструють негативну динаміку на даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:45 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,4% - до 51,25 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,9% - до 48,22 долара за барель.

Як свідчать дані звіту API, запаси "чорного золота" у США несподівано збільшилися на 0,882 млн барелів. Хоча аналітики прогнозували зниження запасів на 2,3 млн.

"Brent і WTI знизилися, оскільки запаси сирої нафти у США, за даними API, показали несподіване збільшення", - цитує агентство "Рейтер" старшого аналітика ринку OANDA Джеффрі Халлі.

При цьому інвестори продовжують відігравати опубліковані у вівторок дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Згідно з даними агентства, навіть якщо угоди ОПЕК про скорочення видобутку нафти будуть продовжені, до кінця поточного року запаси сировини у світі, можливо, не знизяться до свого середнього рівня за п'ять років.

"Угода ОПЕК про продовження скорочень у 2018 році має вирішальне значення", - вважають аналітики AB Bernstein.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.