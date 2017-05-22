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Нафта Brent вперше за місяць піднялася вище 54 доларів за барель

22 травня в 08:36

Останнього разу подібне зростання вона демонструвала 18 квітня цього року.

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Нафта Brent істотно зросла в ціні
cherezoff / Depositphotos
Світові ціни на нафту у понеділок, 22 травня, демонструють позитивну динаміку, свідчать дані торгів. Вартість північноморської нафтової суміші марки Brent піднялася вище позначки у 54 долара за барель вперше з 18 квітня.

Станом на 5:49 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,86% - до 54,07 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,93% - до 50,80 долара за барель.

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Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.

За матеріалами: Прайм
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Теги долар марки барель ціни нафта
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