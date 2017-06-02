Топ Новини
<
>

Нацкомісія з фондового ринку проводить масштабну реорганізацію

2 червня в 10:11

Трансформація передбачена меморандумом з МВФ.

фондовый рынок, ценные бумаги
НКЦПФР чекають зміни
styleru.net.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) припинила діяльність чотирьох територіальних управлінь шляхом приєднання до центрального апарату, повідомляється на сайті регулятора.

Регулятор припинив діяльність Центрального, Західного, Східного і Південно-українського територіальних управлінь.

Крім того, вводиться нова організаційна структура НКЦПФР за функціональною ознакою, згідно з якою основними напрямками діяльності визначені: корпоративне управління, корпоративні фінанси; ліцензування професійних учасників; нагляд за професійними учасниками (моніторинг звітності, пруденційний нагляд); правозастосування (контрольно-правова робота); стратегічне планування і нормотворча діяльність.

НКЦПФР зазначає, що ці кроки є частиною масштабної трансформації регулятора, яка передбачена меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом та комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Читайте також: Фондові індекси Китаю впали до мінімуму за 13 місяців

Нагадаємо, американський мільярдер і фінансист Джордж Сорос прогнозує невизначеність та коливання світових фондових ринків в зв'язку з політикою обраного президента США Дональда Трампа.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги фондовий ринок фінанси ринок
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...