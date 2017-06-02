Нацкомісія з фондового ринку проводить масштабну реорганізацію

Трансформація передбачена меморандумом з МВФ.

НКЦПФР чекають зміни styleru.net.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) припинила діяльність чотирьох територіальних управлінь шляхом приєднання до центрального апарату, повідомляється на сайті регулятора.Регулятор припинив діяльність Центрального, Західного, Східного і Південно-українського територіальних управлінь.Крім того, вводиться нова організаційна структура НКЦПФР за функціональною ознакою, згідно з якою основними напрямками діяльності визначені: корпоративне управління, корпоративні фінанси; ліцензування професійних учасників; нагляд за професійними учасниками (моніторинг звітності, пруденційний нагляд); правозастосування (контрольно-правова робота); стратегічне планування і нормотворча діяльність.НКЦПФР зазначає, що ці кроки є частиною масштабної трансформації регулятора, яка передбачена меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом та комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Нагадаємо, американський мільярдер і фінансист Джордж Сорос прогнозує невизначеність та коливання світових фондових ринків в зв'язку з політикою обраного президента США Дональда Трампа.