Нацбанк розширив перелік клієнтських операцій для перевірки банками

НБУ розширив перелік індикаторів операцій, що потребують поглибленого аналізу та перевірки банками.

НБУ продовжує акуратну лібералізацію валютного регулювання Нацбанк України / Flickr Національний банк України змінив порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції, повідомила прес-служба регулятора.



Раніше НБУ заборонив купувати і перераховувати іноземну валюту, щоб повернути за кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав, визначених видів цінних паперів, внаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів.



Минулого тижня НБУ дозволив такі операції з 12 червня 2017 року. "У той же час для запобігання відтоку капіталу через тіньові схеми регулятор стежить, щоб ці операції відповідали визначеному переліку умов", - повідомляє НБУ.



У зв'язку з цим Національний банк розширив перелік індикаторів операцій, що потребують поглибленого аналізу та перевірки банками. Якщо раніше до них належали, зокрема, перекази фізичних осіб на суму понад $ 150 тис. і повернення іноземному інвестору дивідендів, то в подальшому до них будуть належать й інші операції.



Серед таких операцій: переказ фізичної особи на суму понад 150 тис грн в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів і переказ на суму до $ 50 тис метою сплати податків, зборів та ін).



Піддаватися перевірці буде і повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.



Новий механізм розширив перелік фінансових операцій, що не потребують проведення аналізу документів та інформації. До нього додалися операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказ коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.



"Також банки повинні приймати достатні заходи для встановлення реальних власників юридичних осіб", - повідомляє НБУ.

Нагадаємо, днем раніше НБУ знизив облікову ставку до 12,5%.

Повідомлялося, що НБУ збільшив максимальну суму купівлі валюти фізособами до 150 тис грн.

Детальніше про валютної політики України читайте у статті Сергія Корабліна "Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".