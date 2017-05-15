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Нацбанк зменшив оцінку прибутку "Приватбанку" на 1,4 млрд грн

15 травня в 15:40

В НБУ пов'язують це з коригуючими проводками.

Приватбанк
Оцінки прибутковості «Приватбанку» у банку і НБУ істотно відрізняються
Січень-березень державний "Приватбанк" закінчив з чистим прибутком 1,108 млрд грн, говориться у фінансовій звітності НБУ за перший квартал, передають "Українські новини".

Проте, на початку травня Асоціація українських банків надала інформацію про те, що "Приватбанк" в першому кварталі отримав прибуток у 2,5 млрд грн. Пізніше цю ж інформацію підтвердив Нацбанк у своєму банківському огляді 11 травня.

У прес-службі НБУ запевняють, що це пояснюється коригуючими проводками за звітний проміжний період.

Нагадаємо, що 2016 рік "Приватбанк" закінчив зі збитками 164,5 млрд грн.

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Нагадаємо, що Мінфін до кінця травня схвалить остаточні кроки для завершення оздоровлення "Приватбанку".

Нацбанк та Міністерство фінансів мають намір узгодити фінальну цифру докапіталізації "Приватбанку".

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлю Мінфіном 100% його акцій за 1 грн.

За матеріалами: Українські новини
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Теги Приватбанк Нацбанк НБУ банк
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