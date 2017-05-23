Нацбанк запропонував порядок перевірок інкасаторів

НБУ хоче ввести єдині вимоги до виїзних перевірок інкасаторів.

Нацбанк взявся за інкасаторів Нацбанк України / Flickr Національний банк України запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації", йдеться на сайті регулятора.

НБУ пропонує встановити єдині вимоги щодо організації та порядку проведення виїзних перевірок юросіб, які отримали відповідну ліцензію НБУ на надання банкам послуг по інкасації; визначення обов'язків і прав керівника та членів інспекційної групи.

Крім того, документ передбачає встановлення порядку запобігання та врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути під час перевірки юрособи.

Також пропонується встановити вимоги щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, можливість застосування юрособами заходів щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій, наданих інспекційною групою.

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