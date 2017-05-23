Топ Новини
<
>

Нацбанк запропонував порядок перевірок інкасаторів

23 травня в 11:02

НБУ хоче ввести єдині вимоги до виїзних перевірок інкасаторів.

НБУ1 Нацбанк1_1
Нацбанк взявся за інкасаторів
Нацбанк України / Flickr
Національний банк України запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації", йдеться на сайті регулятора.

НБУ пропонує встановити єдині вимоги щодо організації та порядку проведення виїзних перевірок юросіб, які отримали відповідну ліцензію НБУ на надання банкам послуг по інкасації; визначення обов'язків і прав керівника та членів інспекційної групи.

Крім того, документ передбачає встановлення порядку запобігання та врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути під час перевірки юрособи.

Також пропонується встановити вимоги щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, можливість застосування юрособами заходів щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій, наданих інспекційною групою.

Читайте також: Нацбанк програв суд Курченку

Нагадаємо, Нацбанк планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.

Повідомлялося, що новий глава Національного банку України може бути призначений до відходу Верховної Ради на літні парламентські канікули.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги банк НБУ Нацбанк інкасатор
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...