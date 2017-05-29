Нацбанк вилучив з обігу 42 млрд грн

Знищено купюр на 11,5% менше, ніж у 2015 році.

НБУ ліквідував 821,1 млн шт купюр Нацбанк України / Flickr Національний банк України в 2016 році вилучив з обігу зношених банкнот на 41,6 млрд грн. Мова йде про 821,1 млн шт. зношених купюр, пише finclub.net з посиланням на дані НБУ.

"Це (кількість купюр. – ред.) на 11,5% менше, ніж у 2015 році: 928,3 млн шт. на суму 41,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Оскільки сума утилізованих грошей виявилася всього на 0,24% менше, ніж роком раніше, це означає збільшення частки знищених купюр великих номіналів.

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Нагадаємо, прес-служба НБУ на сторінці регулятора у Facebook прокоментувала інформацію в ЗМІ про випуск нової купюри номіналом в 1 тис грн.

Повідомлялося, Нацбанк отримав 68,45 млрд грн прибутку за підсумками 2016 року.