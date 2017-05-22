Нацбанк віддасть функції клірингу крупному банку

Ведуться переговори з одним з банків.

НБУ поділиться функціями з великим банком Нацбанк України/Facebook Національний банк України планує покласти функції клірингового банку на один із великих банків, повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передають "Українські новини".

"Ми думаємо про потенційну можливость покласти роль клірингового банку на один з банків. Це точно не функція Національного банку і НБУ не буде на себе цю функцію брати", - сказала вона.

Рожкова додала, що зараз ведуться переговори з одним з великих банків для покладання функції клірингу.

"Створювати ми нічого не будемо, це потрібно якийсь великий банк нагородити цією функцією", - додала вона.

Крім того, заступник глави НБУ звернула увагу, що розуміє стурбованість банків тим, що Deutsche Bank відключив рахунки українських клієнтів, однак це не несе серйозної загрози банківській системі і національній безпеці.

"За нашими даними, на банки, які не мають прямих коррахунків припадає близько 8% від експортно-імпортних контрактів. Це небагато", - додала вона.

Нагадаємо, що з червня Deutsche Bank вирішив закрити кореспондентські рахунки українських клієнтів.

Повідомлялося, що заява Нацбанку про значну кількість кредитів, виданих "Приватбанком" пов'язаним особам, не знайшла підтвердження, що дає колишнім власникам банку підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію в судовому порядку.

Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте в статті Юлії Самаевої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".