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Нацбанк видав українському банку 500 млн грн рефінанса

23 травня в 16:20

НБУ не називає одержувача коштів.

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НБУ продовжує роздавати гроші банкам
Нацбанк України / Flickr
У понеділок, 22 травня, Національний банк України надав банку кредит рефінансування на загальну суму 500 млн грн., передають "Українські новини".

Наголошується, що overnight 500 млн грн за ставкою 15% річних видано одному банку.

Експерти вважають, що НБУ перейшов до політики неоголошення банків, яким видається рефінансування, оскільки побоюється паніки серед вкладників таких банків. Адже вкладники можуть вирішити, що у банку проблеми і почати забирати гроші з фінустанови.

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Обсяг заборгованості банків перед НБУ за виданими кредитами рефінансування на 1 березня склав 70,917 млрд грн, що на 1,2% нижче показника минулого місяця.

На думку експертів повернення "рефінанса" став бізнесом для власників банків і чиновників НБУ.

Як писало DT.UA у статті "Де гроші?", більше 100 млрд грн розданого банкам-"зомбі" рефінансування не тільки пішли на фактичну підтримку бізнесів їх власників, але й перейшли на валютний і інші ринки. Це вилилося в кінцевому підсумку у трикратну девальвацію національної валюти і 60-відсоткову інфляцію.

За матеріалами: Українські новини
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Теги банк рефінансування НБУ
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