Нацбанк пропонує бізнесу перейти на розрахунки в євро

Банкіри готові підтримати ініціативу.

НБУ рекомендує відмовитися від доларів на користь євро Андрій Товстиженко, DT.UA

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова запропонувала бізнесу перейти на розрахунки в євро, пише FinClub

Рожкова пояснила, що зараз в Україні активно впроваджуються евродирективы.

"Ми вже внесли багато змін у нормативно-правову базу, багато змін ще готуємо, у тому числі щодо комплаєнса. Як тільки ми імплементуємо все заплановане, нам буде простіше працювати з банками єврозони", - сказала вона.

Наголошується, банкіри готові підтримати ініціативу. "Будемо закривати цю проблему і переводити клієнтів на євро", – пообіцяв голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

Втім, перевести всі контракти в євро неможливо. "Азія, Південна Корея, Японія, Китай не хочуть переходити на розрахунки в євро. Тільки долари", – зауважила голова наглядової ради банку "Конкорд" і процесингового центру ProCard Олена Сусідка.

Більш того, після відкриття коррахунків в євро в європейських банках з часом в українських установ виникнуть ті ж проблеми, які зараз виникли з американськими контрагентами.

"Більшість європейських банків, маючи дочірні банки в США, будують однакові системи контролю. І якщо перевести платежі в євро, будемо мати ті ж питання", – попереджає заступник голови правління Таскомбанку Максим Земляний.

Нагадаємо, що Нацбанк запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації".

Повідомлялося, що Нацбанк планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.