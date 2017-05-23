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Нацбанк пропонує бізнесу перейти на розрахунки в євро

23 травня в 11:51

Банкіри готові підтримати ініціативу.

евроденьги
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Андрій Товстиженко, DT.UA
Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова запропонувала бізнесу перейти на розрахунки в євро, пише FinClub.

Рожкова пояснила, що зараз в Україні активно впроваджуються евродирективы.

"Ми вже внесли багато змін у нормативно-правову базу, багато змін ще готуємо, у тому числі щодо комплаєнса. Як тільки ми імплементуємо все заплановане, нам буде простіше працювати з банками єврозони", - сказала вона.

Наголошується, банкіри готові підтримати ініціативу. "Будемо закривати цю проблему і переводити клієнтів на євро", – пообіцяв голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

Втім, перевести всі контракти в євро неможливо. "Азія, Південна Корея, Японія, Китай не хочуть переходити на розрахунки в євро. Тільки долари", – зауважила голова наглядової ради банку "Конкорд" і процесингового центру ProCard Олена Сусідка.

Більш того, після відкриття коррахунків в євро в європейських банках з часом в українських установ виникнуть ті ж проблеми, які зараз виникли з американськими контрагентами.

"Більшість європейських банків, маючи дочірні банки в США, будують однакові системи контролю. І якщо перевести платежі в євро, будемо мати ті ж питання", – попереджає заступник голови правління Таскомбанку Максим Земляний.

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Нагадаємо, що Нацбанк запропонував для громадського обговорення проект постанови "Про затвердження положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації".

Повідомлялося, що Нацбанк планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.

 

 

 

За матеріалами: FinClub
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Теги євро Нацбанк Європа
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