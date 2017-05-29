Нацбанк прокоментував чутки про нову купюрю в 1 тис грн

НБУ повідомить про введення в оборот нових купюр тільки після відповідного рішення правління.

НБУ чекає рішення про введення нової банкноти в 1 тис грн Нацбанк України / Flickr

Прес-служба Національний банк України на сторінці регулятора Facebook прокоментувала інформацію в ЗМІ про випуск нової купюри номіналом в 1 тис грн.

"Це питання залежить від багатьох чинників, таких як розмір грошових доходів населення, рівень споживчих цін, ступінь використання в обігу наявної банкноти найвищого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків тощо. Проте інформація про банкноти України нових зразків до офіційного повідомлення Національного банку України про них є державною таємницею", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що тільки після рішення правління Нацбанку про введення в обіг банкнот нових зразків, НБУ офіційно про це повідомлять.

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Нагадаємо, Нацбанк отримав 68,45 млрд грн прибутку за підсумками 2016 року.

Раніше НБУ знизив оцінку прибутку банківської системи у січні-березні з 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Детальніше про українських банках читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".