Нацбанк програв суд Курченко

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Нафтобаза в Херсоні, як і раніше знаходиться в арешті.

НБУ не віддали нафтобазу Курченко

Вищий господарський суд 24 квітня відмовив Національному банку України у скасуванні арешту нафтобази в Херсоні, що належить, передають " Українські новини " з посиланням на матеріали суду.

Раніше, 28 лютого, господарський суд Києва відмовив Національному банку у скасування арешту нафтобази Курченко, яка виступала запорукою зі стабілізаційного кредиту, виділеного "Реал-банку".

Нагадаємо, що Нацбанк у 2014 році звернувся в суд з вимогою стягнути в рахунок заборгованості у розмірі 787 млн грн з "Реал-банку" перед регулятором заставне майно - нафтобазу в Херсоні. "Реал-банк" та нафтобаза належать Курченко.

У листопаді 2015 року Виконавча служба заарештувала нафтобазу і заборонила здійснювати її продаж.

Протягом 2015-2016 НБУ неодноразово звертався до суду з вимогою скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації. Нацбанк планував продати Херсонський нафтопереробний комплекс в 2016 році.

Нагадаємо також, що Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення про арешт чотирьох річкових судів на території Ренійського морського торговельного порту, які повинні були використовуватися в схемі Курченко для вивезення нафтопродуктів за кордон.

4 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Одеська прокуратура спільно з Нацполициею вийшла на вирішальний етап у розслідуванні однієї з найбільших афер Курченко, з допомогою якої він здійснив фіктивний транзит 800 тис тонн пального. Були затримані одеські митники, які дали свідчення про схемі розкрадання 1,2 млрд грн з держбюджету.