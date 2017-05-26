Нацбанк послабив валютне регулювання

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НБУ продовжив термін розрахунків за експортно-імпортними операціями до 180 з 120 днів.

НБУ продовжує валютну лібералізацію Нацбанк України / Flickr

Національний банк України затвердив ряд заходів щодо лібералізації валютного регулювання, повідомляється на сайті регулятора.

Відповідну постанову правління НБУ "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України" №41 затверджено 25 травня 2017 року.

Зокрема, НБУ продовжив термін розрахунків за експортно-імпортними операціями до 180 до 120 днів; дозволив іноземним інвесторам купувати іноземну валюту на кошти, отримані від продажу корпоративних прав та цінних паперів в результаті скорочення статутних капіталів і виходу з госптовариств, і перераховувати цю валюту за кордон.

Крім цього, Нацбанк дозволив достроково погашати зовнішні кредити та позики, якщо в якості забезпечення розрахунків за такими операціями (з використанням гарантій, резервних акредитивів, через уповноважені банки та/або іноземні банки) було надано зобов'язання міжнародних фінансових організацій.

Нацбанк також зняв обмеження на відкриття уповноваженим банком кореспондентських рахунків в іноземній валюті 1-ї групи класифікатора в банках-нерезидентах країн, національну валюту яких віднесено НБУ до 2-ї або 3-ї групи класифікатора.

У той же час для запобігання непродуктивного відтоку капіталу Нацбанк встановлює вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (UBO) нерезидентів-кредиторів.

"Вимоги будуть діяти у всіх випадках, коли необхідна реєстрація кредитного договору або договору позики, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком", - пояснюють у центробанку.

Крім цього, удосконалено порядок контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за договором у разі сплати комісій, зборів у період до отримання кредиту та/або протягом першого річного періоду дії договору.

"Цей порядок передбачає, що в таких випадках контроль буде здійснюватися не на дату платіжної операції, а на кінець першого річного періоду. Зазначений підхід дозволить резидентам-позичальникам більш вільно складати умови кредитних угод", - пояснює Нацбанк.

За даними НБУ підвищення максимального строку для розрахунків за експортно-імпортним операціям набуває чинності з 26 травня 2017 року. Інші зміни набирають чинності з 12 червня 2017 року.

Нагадаємо, днем раніше НБУ знизив облікову ставку до 12,5%.

Повідомлялося, що НБУ збільшив максимальну суму купівлі валюти фізособами до 150 тис грн.

Як писав у своїй статті для DT.UA доктор економічних наук Сергій Кораблін, глибока валютна лібералізація може стати для України небезпечним експериментом.

Детальніше про валютної політики України читайте у статті Сергія Корабліна "Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".